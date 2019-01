Un Gilet jaune de 70 ans tente de frapper des gendarmes avec un couteau

Le 05/01/2019

Deux versions des faits s'opposent.



Vendredi, les gendarmes ont demandé à quelques gilets jaunes qui occupaient le pont de Brotonne (Seine maritime) de quitter les lieux.



Alors qu'ils procédaient à un contrôle d'identité des personnes présentes, un homme qui n'avait pas ses papiers sur lui a indiqué qu'ils se trouvaient dans sa voiture garée non loin de là.



Et c'est là que les versions divergent.



Selon les gendarmes, l'homme aurait alors tenté de donner des coups de poing aux deux militaires qui l'accompagnaient et aurait sorti un couteau avec lequel il aurait essayé de les frapper avant de se faire désarmer.



Une vidéo amateur de sa mise au sol a été diffusée sur Youtube.



Selon un porte-parole des Gilets jaunes par contre, l'homme n'aurait sorti qu'un simple couteau suisse refermé, qui se trouvait dans la poche de son manteau, avant de préciser qu'il s'agissait d'un élu local qui a refusé de donner son identité aux forces de l’ordre.



Le suspect âgé de 70 ans a été placé en garde à vue.



Les militaires ont décidé de déposer plainte.