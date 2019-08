Un Guyanais décède à Madagascar, débarqué du Costa Victoria, une enquête préliminaire ouverte

Les faits remontent à novembre dernier. Alors qu'il effectuait une croisière sur le paquebot Costa Victoria, un Guyanais de 66 ans est décédé des suites d'un AVC, à Madagascar. La famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui.



La victime et son épouse avaient entamé le 8 novembre une croisière de 15 jours sur l'Océan Indien, au départ de La Réunion. Le 20 novembre, l'homme se sent mal et est ausculté par le médecin de bord, qui constate les signes d'un AVC. Le patient doit être urgemment pris en charge, il est possible de l'hélitreuiller jusqu'à La Réunion. Mais le médecin décide de débarquer le patient au plus près: le port de Tamatave.



Sur place, les soins se font attendre et l'épouse doit payer jusqu'aux draps fournis au malade, qui décède quelques heures après le débarquement. Le parquet de Guyane a diligenté une enquête préliminaire sur les circonstances du décès, la question se pose en effet de la décision de l'équipage de se séparer du couple à Madagascar au lieu de l'évacuer au CHU de La Réunion.