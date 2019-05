Un Job Dating organisé par le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Wizbii le 28 mai

Le 24/05/2019

Avec déjà plus de 150 Job Dating réalisés, 10 000 candidats, 1 300 entreprises et 2 800 postes à pourvoir, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent en 2019 leur engagement pour l’emploi des jeunes sur le territoire avec l’initiative « 1er Stage, 1er Job »!Pour le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, le dispositif 2019 « 1er Stage, 1er Job » est composé de :- 2 Job Dating sur le territoire dont le prochain à Saint-Denis (mardi 28 mai 2019)- 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://www.wizbii.com/company/credit-agricole-mutuel-de-la-reunion?q=LA%20REUNION Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDI, en CDD et en alternance, seront présentes dont le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, Escapade Réunion et L’Atelier Architectes et Ingénieurs.