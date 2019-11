Un Kabar Laparol organisé à l’espace Sudel-Fuma

Le 14/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 122

Un Kabar Laparol se déroulera ce samedi 16 novembre 2019 à l’espace culturel Sudel-Fuma, de 9 à 12 heures. Toute le monde peut venir mais il faut être âgé de 7 ans minimum. Plus d’informations 02 62 46 76 41.



15 personnes maximum peuvent y participer. Cette opération dure trois heures. Il s’agit d’un atelier gratuit d’expression orale et corporelle lié à la prise de parole publique.



L’artiste Kristof Langromme de la Compagnie TéatKabary animera cette initiative originale sur le thème du Marronnage. Il échangera ainsi avec les participants présents. Ce kabar permet d’ouvrir un dialogue entre l’artiste et le public.



Il privilégie la prise de parole pour s’exprimer sur notre patrimoine historique et d’éveiller les consciences.



Une quinzaine d’adultes et une dizaine d’enfants prenaient part aux derniers Kabar Laparol. Le prochain se déroulera le samedi 14 décembre. Toujours avec Krystof Langromme et à Sudel-Fuma, de 9 à 12 heures.