Un Mirage 2000 disparaît au-dessus du Haut-Doubs

Le 09/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 605

Deux pilotes étaient à son bord. Les autorités ont lancé des recherches sur le terrain pour retrouver les victimes et les débris de l'appareil.

Un mirage 2000D biplace en provenance de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey (département de Meurthe-et-Moselle) a disparu aujourd'hui en fin de matinée alors qu'il survolait le massif jurassien entre Mouthe (25) / Mignovillard (39) et la frontière Suisse.



Dans le cadre du déclenchement du plan de secours aéroterrestre, les gendarmes du Jura et ceux du Doubs continuent d'effectuer des recherches en vue de localiser les deux militaires qui pilotaient l'appareil.



Des premiers débris d'avion ainsi qu'un parachute et une carte ont été retrouvés à la frontière entre le Doubs et le Jura. L'hypothèse du crash semble donc se confirmer d'autant que plusieurs témoins ont confirmé aux autorités avoir entendu une explosion.