Un Népalais condamné, écroué et expulsé de la Réunion

Le 12/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 871

Le tribunal de Saint-Pierre s'est penché hier sur l'épineux cas de Dawa Sherpa, un Népalais qui empoisonne la commune de l'Étang-Salé depuis plus d'un an. Arrivé à la Réunion avec son oncle venu faire le Grand Raid en tant que compétiteur de renommée internationale, il n'est jamais reparti comme le rapportent nos confrères du Quotidien.



Depuis, Dawa Sherpa enchaîne les faits et les méfaits dans la commune du sud de l'île. Vols, menaces, dégradations et violences font partie de son quotidien, mais également de celui des gendarmes de la commune. Après de multiples interpellations, il est enfin présenté devant le tribunal pour avoir pénétré dans une habitation. En plus de s'être nourri et lavé, il est parti avec la voiture du propriétaire alors qu'il sortait à peine de prison.



Fidèle à sa réputation, il insulte en pleine audience le président de la République "J'en.... Macron, seul Allah me jugera", ainsi que le maire de l'Étang-Salé à qui il fait le reproche de ne pas lui avoir donné de case, ajoute le Quotidien. Cette fois, les forces de l'ordre vont pouvoir souffler, le tribunal le condamne à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, mais également une interdiction de séjour de 5 ans sur la Réunion. Il sera donc reconduit vers son pays d'origine après avoir purgé sa peine.