Un Noël zéro déchet… Quel beau cadeau !

Le 24/12/2018 | Par TCO | Lu 115

Un Noël zéro déchet… Quel beau cadeau à faire à ceux qu’on aime, à l’environnement et finalement à soi-même ! Quelques idées pour vous inspirer…

Un Noël zéro déchet, c’est possible ? Oui, oui et oui !

Les fêtes de fin d’année sont synonymes d’emballages de cadeaux, de décorations jetables, de restes de festins de Noël… Et donc de déchets ! Au moment des fêtes de fin d’année, le volume de déchets collectés est de 20 % supérieur au reste de l’année. Pourtant, fêter Noël doit-il nécessairement être synonyme de gaspillage ?



Repenser notre consommation lors des fêtes nous permettra tout d’abord de minimiser notre impact environnemental. C’est aussi le moyen de redonner du sens à ces moments passés avec nos proches en privilégiant le « fait maison », les expériences et le partage. Petit tour d’horizon des pistes pour célébrer les fêtes différemment, et de manière plus durable.



Découvrez des cadeaux zéro déchet, originaux et personnels : comment penser des alternatives aux traditionnels cadeaux, réduire les cadeaux matériels, privilégier des cadeaux matériels mais durables, des emballages sans déchets.



Revisitez l’incontournable de Noël : le sapin, roi des forêts.



Optez pour une déco pas forcément jetable et pourquoi pas pour un repas écolo …





Un emballage aussi soigné que le cadeau !