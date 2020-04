Un Réunionnais décède en métropole du Covid-19

Le 02/04/2020 | Par LG | Lu 264

Un Réunionnais décède du Covid-19 en métropole. C’est sur les ondes de Radio Freedom que sa soeur a annoncé les circonstances de son décès, après les annonces obsèques.



Originaire des Camélias, Jean Thierry est décédé vendredi dernier alors qu’il se rendait chez son médecin traitant, voyant son état de santé se détériorer. C’est en pleine consultation que le patient est décédé, selon le récit de sa soeur, et ce malgré l'intervention des pompiers.



Jean Thierry était âgé de 46 ans et travaillait dans le domaine de la sécurité. Il est mort du coronavirus, toujours selon ses proches. Sa femme a aussi été testée positif au Covid-19 et n’a pu se rendre aux obsèques de son mari.