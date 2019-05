Un Sri-Lankais arrivé par avion autorisé à demander l’asile

Le 23/05/2019 | Par Charlotte Molina

Arrivé à l’aéroport Roland Garros la semaine dernière, Francis, originaire du Sri Lanka, s’est vu autorisé hier à faire une demande d’asile. L’homme a voyagé jusqu’à notre île en passant par les Comores, avec un faux passeport indien. Emprisonné et torturé par l’armée sri-lankaise, il craint pour sa vie dans son pays.

Son frère était l’un des responsables du mouvement des Tigres Tamouls dans son village, et lui était son bras droit, a-t-il indiqué au tribunal administratif comme le relate la presse écrite.



Son implication lui vaudra d’être emprisonné et torturé pendant deux ans dans un camp militaire. Sa famille le croyait mort.



S’il est relâché deux ans plus tard, l’homme serait toujours victime de pressions et de contrôles inopinés. Alors que des armes cachées par les tigres tamouls sont récemment retrouvées dans son village, il craint de nouvelles représailles et embarque alors dans un vol direction les Comores.



Il arrive finalement à La Réunion la semaine dernière. Placé en zone d’attente, il est auditionné à distance par l’OFPRA avant que sa première demande d’entrée sur le territoire soit rejetée. Francis conteste immédiatement la décision par un recours au tribunal administratif.



Hier il ressort libre du tribunal : le juge a finalement autorisé son entrée sur le territoire et lui permet ainsi de formuler une demande d’asile.