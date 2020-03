Un Téat Champ Fleuri plein pour soutenir l’Association 1000 Sourires

Tine Poppy, Mickaël Pouvin, Audrey Dardenne, Joël Manglou, Kénaëlle, François Joron et le jeune Soan étaient étaient sur la scène du Téat Champ Fleuri, devant un public venu nombreux, vendredi dernier. Ces artistes péi ont répondu à l’appel de Marie Alice-Sinaman et Thierry Jardinot, parrains de 1000 Sourires. L’association organisait sa toute première soirée caritative, dans le but de récolter les fonds nécessaires à la poursuite de ses actions pour les enfants issus de milieu modeste à la Réunion.

Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot se sont succédés sur la scène du Téat, abordant des sujets de société comme le véganisme, la féminité, les gilets jaunes ou encore les retraites. Le public a également chanté pendant la prestation de Kénaelle qui est venue interpréter “Eclipse” ainsi que son titre phare, “Bondié”, mais aussi avec Joël Manglou, pour “Ti queue la morue”. François Joron a chanté “Waio Manman”, rendant un bel hommage à Alain Peters, en chantant Audrey Dardenne est venue interpréter “La pas lèr pou aller”, extrait de son nouvel album. Tine Poppy a fait danser le public avec “Péi Manifik”.

Mickaël Pouvin a réservé une surprise au public, en invitant Soan à chanter “Grâce à vous” avec lui. La soirée s’est terminée avec le jeune gagnant de The Voice Kids 2019, qui a été été rejoint par son papa Nono, ainsi que tous les artistes de la soirée, qui ont chanté avec lui “La pluie y veut tomber”, le titre qui avait séduit les jurés, dans l’émission de TF1.