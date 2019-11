Un “Village Santé” au CHOR à l’occasion de la Journée Mondiale du diabète le jeudi 14 novembre

Le 13/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 124

Le saviez-vous ?

Cette journée de prévention et de sensibilisation est organisée chaque année à la même date depuis 1991. Ce choix symbolique fait écho à l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, a été le premier à avoir découvert et injecté l’insuline en 1922. Cette journée est organisée par la FID (Fédération Internationale du diabète) et soutenue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Dans ce cadre, des animations, des conférences, des manifestations et des évènements sont proposés. Des tests de dépistages gratuits sont également mis à disposition.

La Journée Mondiale du diabète se déroule ce mardi 14 novembre au Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). De 8h à 16h, l’équipe de diabétologie du CHOR aura l’occasion de vous informer sur cette affection -parfois asymptomatique- qui touche 10% de la population réunionnaise.Dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète qui se déroule ce jeudi 14 novembre l’enceinte du Centre Hospitalier Ouest Réunion, l’équipe de diabétologie du CHOR organise un “Village Santé” qui regroupe des manifestations et des animations publiques axées sur la prévention et la sensibilisation. Pour rappel, le diabète est une pathologie qui touche près de 100 000 personnes à La Réunion, soit 10% de la population réunionnaise, soit 1 Réunionnais sur 10.Ces chiffres sont sous-estimés car le diabète est une maladie asymptomatique, longtemps ignorée par les patients qui en sont atteints.Infirmiers, diététicienne, podologue, psychologue, coach sportif, aides-soignants, étudiants infirmiers et étudiants aides-soignants, endocrinologue, kinésithérapeutes ou médecins seront présents de 8h à 16h pour prodiguer conseils et informations autour de cette affection chronique.Problème majeur de santé publique, le diabète continue sa progression dans l’île.Selon les derniers chiffres de l’ORS, le diabète est la cause initiale de 240 décès pour la période de 2013-2015. La mortalité est trois fois plus élevée sur l’île par rapport à la métropole.Par ailleurs, un diabétique sur deux. L’importance du dépistage et de l’information pour réduire l’incidence de la maladie et éviter ou atténuer les complications est donc capitale : réduction des amputations, réduction de l’évolution vers l’insuffisance rénale terminale et dialyse, réduction des atteintes cardiovasculaires et oculaires…Labellisée Ville Santé, la Ville de Saint-Paul se mobilise dans la lutte contre cette maladie, en valorisant et en encourageant les activités sportives (avec les dispositifs tels que la Zumba Santé Mouv’, Bouger ô Féminin, Bouger ô Séniors…); en permettant à chaque habitant d’accéder aux informations, conseils, dépistages (régulièrement des dépistages gratuits du diabètes ont lieu dans les quartiers) et informations grâce au Bus Santé Mouv’ qui s’arrête dans un quartier de la ville une fois par mois, et en proposant la prestation « Sport sur ordonnance » via l’OMS de Saint-Paul.