Un accueil enthousiaste et encourageant pour le Pape et la Communauté catholique présente dans l'Ocean Indien

Le 09/09/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 160

Le pape François accueilli par des milliers de fidèles au Mozambique" titre le Jir. Autant à Mada et sans doute la même chose à Maurice today. ..



Réjouissons -nous !



Le thème principal développé par le Saint- Père sera entre autres: la justice sociale. Très bien ! Qui n'adhère pas ?



Un thème qui se vend bien dans l'Église comme sur tous les autres fronts sociaux ...la morale sociale chrétienne de l'Église est couchée sur papier dans une encyclique papale, bien avant lui. Rien de nouveau donc sur le sujet. .Et encore moins de révolutionnaire. Bien au contraire, cette morale sociale chrétienne s'oppose aux mouvements révolutionnaires depuis un siècle, dans les courants syndicaux et dans les combats de société. C'est sur ce clivage que se dessinent les mouvements syndicaux réformistes contre mouvements révolutionnaires. Toute l'histoire du syndicalisme français repose sur cette lutte intestine entre partisans et opposants entre camps. Que nous dira de nouveau le Pape sur le sujet afin de définir les orientations?



D'autre part, comment prétendre à une égalité sociale avant de parler de ce qu'il y a à partager, autrement dit de la production. C'est vouloir se partager la dépouille des autres et vouloir mettre la charrue devant les boeufs.



Ressasser les thèmes écologiques du réchauffement climatique sans évoquer la place de la production économique de ces régions dans notre société sera insipide. Certes l'exercice n'est pas facile pour lui, mais c'est quand même lui qui a pris l'initiative de venir nous parler. Faut donc donner du grain à moudre.