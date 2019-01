Un acte VIII marqué par la violence des deux côtés des barricades

2. jean jouhis le 06/01/2019 17:31



mme berenice

vous prenez fait et cause pour ces casseurs !

puisque vs n etiez pas dedans, comment pouvez vs pretendre que l individu n avait pas de tesson, et ne se rebellait pas ?

vous faites de la FAKE NEWS ! vous allez finir par nous dire que les manifestants etaient 60 millions en metropole et +de 1 million ici ( cherchez l erreur )

et faites votre metier de maniere NEUTRE ! si je vs un avis d un "journaliste" j'achete MINUTE.

ne faites pas votre DUPUY