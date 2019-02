Un agent de Céline Dion lui réclame 500 millions de dollars

2. gameboy le 18/02/2019 12:16



c'est du grand n'importe quoi

ce sont des commissions sur un contrat de 500 millions de dollars de concerts depuis 2017 !

ensuite Céline et son équipe de production ont cessé leur contrat avec ICM partners en 2018, sans doute que ces gugusses étaient trop gourmands

et comme ils s'occupaient d'elle depuis 30ans ils n'ont pas accepté et l'ont eu en travers la gorge

et bien sur ca les faisait chier de perdre une de leur poule aux oeufs d'or ils n'ont pas voulu perdre la face et avoir des clients qui refuseraient d'aller chez eux, rien de tel de balancer des fakes news et si possible mettre un procès pour grapiller encore plus de pépettes

ce procédé fréquent outre atlantique est vraiment lamentable, ainsi ces guignols n'hésitent pas discréditer un artiste alors qu'ils se sont bien engraissés sur son dos

pas étonnant qu'elle arrete Végas, d'ailleurs c'est bon depuis 2003 il était temps, j'espère qu'elle va bien leur mettre les meilleurs avocats aux fesses

sa carrière n'est plus celles des années 90-2000, comme tout artiste, le plus gros est derrière elle , mais elle est encore très célèbre et très présente sur le plan médiatique et remplit bien des stades du monde entier

j'espère que d'autres artistes n'iront pas chez icm partners et ce sera bien fait, leur facon de faire pour se sauver la face est vraiment ignoble

quant à cet article il devrait plus se renseigner ce serait vraiment mieux,

les vrais journalistes n'existent plus et ne font que répéter d'autres aneries

quant à ceux qui n'aiment pas Céline c'est leur droit, mais qu'ils suivent d'autres artistes, pas la peine pour certaines de venir vomir, ya des toilettes pour ca ....merci