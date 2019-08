Un agent de sécurité posté devant la CGSS de Saint-Pierre agressé par une femme

Conflit d'ordre privé entre 2 personnes et A L' EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE LA CGSS CONSÉQUENCE MISE EN PLACE D'UNE CELLULE PSYCHOLOGIQUE POUR LE PERSONNEL LOCAUX FERMES POUR L'APRES-MIDI !!!! Grande démonstration de salariés d'une entreprise qui reçoit de l'argent et dont la recherche de rentabilité est depuis longtemps oubliée FAINÉANTS !!!!

2. titi974 le 22/08/2019 16:23



De qui se moque t 'on à la CGSS une agression à lieu à l ' extérieur et on ferme les bureaux l ' après midi avec une cellule psychologique pour des gens qui n 'ont rien vu puisque dans leur bureaux encore un bel exemple de la mauvaise gestion de l ' argent public.....