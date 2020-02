Un agent municipal du Tampon bloque le parc automobile pour protester

Le 05/02/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 495

Le maire du Tampon a dû désamorcer ce mercredi matin une action inédite d’un agent municipal. Ce dernier a pris l’initiative de bloquer l’accès au parc automobile communal. Un blocage qui est intervenu dès sa prise de poste très matinale, à 6 heures.



Cet employé communal entendait dénoncer les conditions de travail qui sont les siennes depuis quelque temps. Des conditions qui se seraient dégradées encore plus ces derniers jours.



Arrivé sur les lieux, le maire André Thien Ah Koon a exigé de l’agent qu’il cesse immédiatement l’entrave afin de ne pas pénaliser le reste du service public.



Le cabinet du maire nous confirme que les locaux du parc auto font l’objet de "rénovations", soit déjà menées soit programmées. "Le site a déjà été repeint récemment et des travaux plus conséquents sont programmés sur l’année 2020", nous apporte comme complément d’information l’autorité communale.



Le site rencontre également des problèmes de remontée des évacuations sanitaires. Là encore le problème va être traité, mais la mairie évoque le fait qu’il ne s’agit que d’une question de temps et qu’en tout état de cause, considère qu’il ne s’agit pas d’une raison pour bloquer le site.



Une heure environ après le passage du maire, l’agent communal a été pris d’un malaise nécessitant l’intervention des pompiers.