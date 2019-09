Un arboretum semenciers et pédagogique au domaine Fleurié : Une action pour la préservation de la forêt Sèche

Le 11/09/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 65

L’Espace Naturel Sensible (ENS) du Domaine Fleurié est au coeur d’un vaste projet de valorisation écotouristique du massif forestier de la Montagne et de la Grande-Chaloupe. Situé entre 70 m et 635 m d’altitude, il a été acquis dans les années 1990 par le Conseil départemental et fait partie du périmètre de restauration de la forêt semi-sèche du projet Life +, pour lequel la Collectivité est engagée aux cotés de l’Europe et du Parc national. Le Département et ses partenaires souhaitent en faire un espace de découverte écologique des milieux exceptionnels, une entrée d’espace naturel pour les randonneurs et les pique-niqueurs.



UNE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE REMARQUABLE DU SITE



Le Département poursuit sa politique de préservation et d’ouverture au public. Depuis 2017, cet ENS fait l’objet d’aménagements paysagers et touristiques et d’une restauration écologique remarquable. Après l’aménagement de l’aire d’accueil du public (création d’emplacements pour le pique-nique, réalisations en maçonnerie paysagère, etc), l’ENS se dote d’un arboretum semencier et pédagogique d’1 hectare qui vise à créer, avec des espèces indigènes représentatives de la zone des forêts sèches du Massif de la Montagne, un outil de production de graines et de sensibilisation du public à la préservation de ce milieu naturel rare.