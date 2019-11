Un auteur, un livre pays : Tatiana Lebon

Le 19/11/2019 | Par Gilette Aho | Lu 159

Tatiana Lebon vient de revenir au pays. Si les premiers textes qu’elle publie sont consacrés à la quête de l’identité (pas étonnante pour une créole !) sa valise renferme les premières ébauches d’autres ouvrages qu’elle envisage d’écrire.



En attendant, elle s’est lancée dans la réalisation d’un très beau livre de coloriage pour les enfants : Le vilain petit canard. Un ouvrage composé de dessins à colorier ainsi qu’une carte à colorier et le conte d’Hans Christian Andersen. Avec en bonus une méditation : léger comme une plume (à écouter sur son site tatianalebon ou sur youtube)



S’imaginait-elle « le vilain petit canard » au cours de son enfance ? « je préfère parler de l’histoire de ce petit animal que j’ai découvert grâce à un instituteur qui m’a offert mon premier livre » se souvient Tatiana Lebon.



Ce conte de Hans Christian Andersen reflète une partie de la vie de l’auteur (et probablement de celle de Tatiana). Trouver la force, le courage nécessaire pour se faire une place dans la société bien au-delà du manquement, de l’isolement et voire même de la laideur parce que la vie réserve des surprises !



« Comme tout le monde j’ai appris à lire et à écrire à l’école : je me souviens encore des histoires de Daniel et Valérie » poursuit-elle. Elle qui se destinait à « devenir maîtresse d’école » n’a pas dérogé à la règle mais après quelques années au sein de la grande famille de l’éducation nationale en tant qu’institutrice et professeur d’espagnol, elle préfère réfléchir et se réorienter vers une autre approche de la lecture, de l’écriture. Elle voyage dans l’univers sans frontière de l’imaginaire où la relation à soi, le développement personnel apportent un bien-être indicible !