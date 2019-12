Un automobiliste et un motard flashés respectivement à 186 km/h et 200 km/h sur la RN2

Le 09/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 738

À l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes plus mobilisés que jamais. Plusieurs opérations de contrôle ont été menés ce weekend par les différentes brigades de l'île, comme vendredi après-midi sur le secteur de St-Benoit sur les axes de la RN2/RN3. Appuyés par des éléments en civil à bord de véhicules banalisés, les motocyclistes de St-Benoit ont interpellé 23 automobilistes dont 5 pour usage de téléphone au volant et 6 autres pour inobservation de feu rouge fixe. "Tant que le risque accidentogène sera aussi prégnant sur ces secteurs de circulation, les services de ce type seront renouvelés", assure la gendarmerie de La Réunion.



Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre 2019, c'était une opération anti-pousse qui a été menée dans le secteur de Cambaie par la Brigade de St-Paul et la brigade motorisée de St-Paul. 12 infractions, dont 4 alcoolémies et 1 non port de casque, ont été relevées. Durant les journées du samedi 7 et du dimanche 8 décembre, cette même BMO de St-Paul a mis en place plusieurs services de lutte contre les infractions graves génératrices d'accidents, sur l'ensemble des secteurs connus pour leur risque accidentogène. 46 infractions ont été constatées, dont 7 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 21 vitesses, 7 téléphones, 4 ceintures, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de contrôle technique.



"L'activité de la BMO de la Rivière St-Louis est tout aussi explicite de son engagement durant cette même période", poursuit la gendarmerie. En effet, 34 infractions, dont 9 alcoolémies, 4 conduites sous stupéfiants, 11 excès de vitesse, 1 refus de priorité, 3 téléphones, 3 ceintures et 4 défauts de permis de conduire, ont été constatées par les motocyclistes.



Dimanche au petit matin, 11 militaires de la communauté de brigades du Tampon et de la brigade motorisée de la Rivière Saint Louis, ont réalisé un poste de contrôle commune du Tampon, rond point dit des Azalées, en vue de lutter contre les conduites addictives. "16 infractions d'alcoolémies et de stupéfiants ont été relevées avant que les militaires soient contraints de se réorganiser" indique la gendarmerie. En effet, peu avant l'arrivée sur le poste de contrôle, deux automobilistes alcoolisés se sont percutés. Les gendarmes présents, ont rapidement porté secours, constaté l'accident matériel et accompagné les deux mis en cause à l'hôpital pour des prises de sang. Dans le même créneau horaire, les militaires de la communauté de brigades de St-Joseph ont procédé sous réquisition de madame la procureure de la République de St-Pierre à un contrôle routier sur les axes de la commune de Petite-Ile au cours duquel, 23 véhicules et 29 personnes ont été interceptés et contrôlés. 4 infractions, dont 1 alcoolémie ont été constatées.



Le même jour, de 5h30 à 8h30, 26 militaires de la compagnie de St-Benoit appuyés par les effectifs et les moyens des brigades motorisées de St-Benoit et St-Paul, ont mené une opération coordonnée de lutte contre les infractions graves génératrices d'accidents. A cet effet, un dispositif a été déployé sur les sorties Est de ST.Denis, parallèlement à un contrôle vitesse sur l'axe RN2, sur le secteur de Ste Suzanne.



Au même moment les fonctionnaires de Police du commissariat de St-André, procédaient de même sur leur secteur de compétence. Ce service médiatisé, auquel, participait la sous-préfète de St-Benoit ainsi que le procureur de la République de St-Denis, aura permis de constater, plus de 153 infractions. Parmi elles: 29 alcoolémies, 6 conduites sous stupéfiants, 102 vitesses comprises entre 30 km et 50km au dessus de la vitesse autorisée sur la RN2, dont 2 gros excès de vitesse à 186 km/h pour un automobiliste et plus de 200km/h pour un motocycliste...1 refus de priorité, 1 sens interdit, 1 feu rouge, 1 conduite sans casque, 5 téléphones, 3 défauts de ceinture de sécurité, 1 conduite sans permis, 1 conduite sans assurance et 2 défauts de contrôle technique, sont venus clôturer l'activité gendarmerie.



Comme expliqué par cette dernière, "les résultats d'activité donnés ci-dessus sont synonymes de risque routier pour les usagers". "Il est primordial de prendre conscience, que les routes du département de la Réunion ne pourront être moins meurtrières qu'à la condition d'adopter un mode de conduite plus responsable" , insiste la gendarmerie, qui comme les forces policières, sera à n'en pas douter fortement mobilisée pour les fêtes de fin d'année avec la mise en place de nombreux postes de contrôle des conduites addictives.