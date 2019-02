Un avion affrété pour reconduire les migrants au Sri-Lanka

Commentaires (12)

1. li même ça le 13/02/2019 18:50

allez bon retour, et faites savoir que la France n'est plus en mesure d'accueillir à tour de bras les migrants illégaux. on devrait vous faire payer le vol retour que nous contribuables allons payer, tout comme votre hôtel. Merci

2. Grangaga le 13/02/2019 22:16

Y paré ke zot' gouvèrn'man, y rodd' 2....... "bouro", d'ir'zanss'.....

Mi souètt' a zot', é satt' y vé av'ni....bonn' sanss'.

3. MôveLang le 13/02/2019 23:14

Les migrants l''ont dans le baba, mais les avocats s''en sont mis plein les poches, 55 000€ à se partager sans compter les extras qu''ils ont dû certainement réclamer

4. Radinasse le 14/02/2019 03:21

sans parler de l'allocation de refus d'asile ! jusqu'à 2000 € par migrant ! les contribuables vont apprécier



source : service public.fr

5. Coupdepiedaucu le 14/02/2019 06:07

Fallait prendre quelque nionnais ils auraient vu comment on vit là-bas et on aurait fait un peu d économie

6. Isis le 14/02/2019 08:30

La France n'est pas riche. Sarko 1er et Macron 1er vendent la France pour rentrer des sous pour payer une dette à partir de rien. Ce que ne doivent pas savoir ces Sri Lankais... Dommage que l'information passe mal. Ca leur aurait évité de venir pour rien... L'on pourrait dire qu'ils sont venus passer quelques jours de vacances à la Réunion, en ayant de l'humour... noir. Courage à eux. Qu'ils apprennent à se défendre, à mettre des gilets jaunes dans leur pays, ou tout autre vêtement jaune. Qu'ils apprennent qu'ils ont une souveraineté à conquérir dans leur pays et non dans les autres pays. Et puis, une destination plus proche de chez eux est l'Australie.

7. yes or no le 14/02/2019 08:39

Shame of you pour ceux et celles qui s'en sont mis plein les porte-billets !!!!!

8. zorro le 14/02/2019 09:04

A post 2 MôveLang:

Et vous?

Vous accepteriez de travailler sans être payé?

A moins que vous ne soyez payé sans travailler, comme c'est le cas de beaucoup de gens ici.

Auquel cas vous seriez bien inspiré de faire votre Maloki en silence.

9. Le lépeux le 14/02/2019 10:10

Radinasse ,Bonjour -- Pouvez vous nous en dire un peu plus sur cette''allocation de refus d'asile ''. Merci



Un point de réjouissance: Ils vont retrouver leur famille abandonnée ...à nos frais

10. Hardcore le 14/02/2019 10:58

Ah ça pourrait éventuellement devenir aussi profitable que pour les capitalistes qui détiennent les avions et vendent les trajets de la ligne Mayotte Comores