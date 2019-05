Un baptême zéro déchet pour 120 invités ! La famille Pavie partage ses astuces …

Le 24/05/2019

La famille Pavie de La Possession, a mis en place un événement Zéro Déchet unique : le baptême de Noah qui a réuni 120 personnes ! Nos participants du Défi zéro déchet nous dévoilent leurs secrets …

Nous étions sensibles à ce sujet et faisions déjà des achats en vrac, des produits ménagers maison mais plus pour leur côté naturel et bio que pour réduire notre impact écologique. Nous pensions comme beaucoup que ‘bien faire’ le tri c’était suffisant…Nous sommes partis de l’idée que partout où l’on pouvait remplacer le jetable et/ou le plastique, il fallait le faire !Cela nous a pris plus de temps à la réflexion et a mis à contribution pas mal de monde… Cela tombait bien, on avait plein d’invités : 120 personnes !Pour les verres, nous les avons loués avec l’association Éco Manifestation Réunion . Une superbe idée, car les verres sont bien plus solides et cela nous a permis de sensibiliser une centaine de personnes à la cause.Nous avons servi les apéros dans des feuilles de bananiers au lieu des grands plats en plastique usuels.Les nappes et chemins de tables en tissu ont été cousus par ma maman, et seront réutilisables pour tous nos prochains évènements. Nous avons déjà pensé à la deuxième vie de nos chemins de tables : taies d’oreillers ou autres accessoires !On a également regroupé de la vaisselle de différentes familles afin de n’avoir rien en plastique.Pour les dragées, une cousine a cousu tous les pochons pour que nos convives aient envie de les réutiliser et qu’ils soient personnalisés.Nous avons également pensé à des jeux pour les enfants : des jumelles fabriquées à partir d’anciens rouleaux de papier toilettes et des chutes de tissus des chemins de table.Les assiettes en dessert étaient en bambou/canne et pailles.Nous avons été inspirés par les ateliers proposés par le Défi zéro déchet auxquels nous avons participé, et surtout en regardant les images partagées sur Pinterest « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait » (Nelson Mandela).