Un bar de plage de St-Pierre propose une bière contre un gobelet de mégots

Le 13/08/2019 | Par B.A | Lu 849

Le "Longboard café", situé en face du lagon de Saint-Pierre, a lancé ce dimanche une opération écolo: il offrira une bière aux clients qui rapporteront un gobelet de mégots ramassés sur la plage et ses alentours. Le patron, joint par téléphone, précise: "Si quelqu'un rapporte quatre gobelets de mégots, nous ne lui donnerons qu'une bière, le but n'est pas d'alcooliser les clients, mais de récompenser les gestes civiques des promeneurs." "Nous offrons une bière, car c'est plus motivant, mais bien sûr, nous servirons des softs aussi", précise le restaurateur.



L'idée lui est venue de Barcelone, et il espère faire des émules. L'opération est dans la veine du challenge citoyen "fill the bottle" à la mode depuis quelques temps: des personnes se mettent en scène sur les réseaux sociaux avec des bouteilles de mégots ramassés dans la rue. Le narcissisme moderne s'avère ainsi, une fois n'est pas coutume, d'utilité publique.



Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, et met plusieurs années à se décomposer. Entre 30 et 40 milliards de mégots sont jetés chaque année en France, et 40% d’entre eux se retrouveraient dans la nature.



Le post Facebook du "Longboard café" a été partagé des centaines de fois depuis dimanche, mais il est trop tôt pour un premier bilan. "Chaque mois, nous publierons le nombre de gobelets et l'équivalent en mégots ramassés par les clients", assure le patron.