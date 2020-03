Un bimoteur atterrit à Gillot pour une évacuation sanitaire

Hein???? Ôté fo arrêter les conneries la c qui ? Un privilège? Un intouchable? Un la fé un gros chèque? On veut des noms

3. kaloupillé le 30/03/2020 17:48



Le Préfet est RESPONSABLE OUI ou NON ? ce Bimoteur Atterrit à GILLOT en quelle Honneur ? pour servir QUI ? As t- il le Droit de venir ? Pour Qui et pourquoi ? a t- il des Passes Droits pour certains ? Quand on dis CONFINEMENT ? en Général c' est pour tout le Monde n' est ce pas ? CE BIMOTEUR vient t- il d'un Ordre de la Préfecture ? Mr le Préfet doit dire aux Réunionnais la Raison n' est ce pas ?