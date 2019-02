"Un budget qui répond à l'attente des Possessionnais"

Après avoir donné le ton d'une année dédiée à la proximité lors de ses vœux à la population, Vanessa MIRANVILLE et son conseil municipal ont érigé quelques grands sujets à l'ordre du jour du premier conseil municipal de l'année.





Pas d'augmentation d'indemnités pour les élus mais des fonds reversés dans le domaine des aides sociales du CCAS



Après avoir refusé la revalorisation de leurs propres indemnités, telle que prévue par les textes de la fonction publique, les élus de la majorité ont décidé d'acter le versement de 200000€ en direction des personnes en précarité soit vers les aides sociales du CCAS.





Présentation d'une motion de soutien renforcé aux habitants des résidences sociales et intermédiaires



Après avoir informé l'ensemble des bailleurs de la volonté de la Ville d'aider les résidents à remonter et suivre leurs doléances aux bailleurs sociaux ; des permanences physiques et téléphoniques seront tenues dans les différents cases de la Ville, du 4 au 15 mars, afin de pouvoir à la fois effectuer ces recensements et transmissions aux différents bailleurs. Un courrier sera adressé très prochainement aux résidents mentionnant les lieux, dates et horaires des permanences.



« Notre volonté est de sortir les locataires de leur isolement face aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien» a déclaré Vanessa MIRANVILLE.







Une École primaire au format adapté



La Ville a formulé au rectorat sa volonté de fusionner l'ancienne école Jean Jaurès à l'école maternelle Isnelle AMELIN afin de créer un seul groupe scolaire.



« C'est une décision qui permet de rappeler notre volonté de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de conditions optimales pour une éducation d'excellence » a rappelé Vanessa MIRANVILLE.





Un Budget abouti



Sobriété, responsabilité et recherche de solutions alternatives pour faire toutes les économies possibles sont les maîtres-mots de la Collectivité, dans le cadre de l'Approbation du budget primitif 2019.



Avec une enveloppe budgétaire de 75 947 099.65 € pour 2019, il est à noter que c'est la première année où la Ville passe une barre de 4 millions en termes d'autofinancement, toute première année également où la Collectivité passe en dessous de la barre des 60% de frais de dépenses en charge de personnels.



En terme d'investissement 22 millions d'euros sont dédiés aux différents chantiers en phase opérationnelle tels que la ZAC Cœur de Ville, la Cuisine Paul Eluard, Ecole Jean Jaures, à ceux qui seront livrés prochainement : Ecole Victor Hugo, la sécurisation des écoles, l'étanchéité des bâtiments communaux et à ceux prévus en 2019 : réhabilitation de la piscine municipale, études pour une aire de jeux et un skate Park à Moulin Joli,programme d'ombrage et de protection solaire dans les écoles, remplacement des points lumineux d'éclairage public par une technologie moins énergivore, valorisation culturelle et touristique.