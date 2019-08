Un caddie solidaire organisé à la Grande Fontaine

Le 13/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 62

Environ 90 personnes sont venues le 7 août dernier à la Grande Fontaine à l’occasion d’un caddie solidaire organisé par la mairie annexe du secteur. Sucre, grains, café et autres denrées de première nécessité ont été vendues à petit prix.



“Tout a été vendu. Cette très belle initiative avait pour but d’aider les familles de la grande Fontaine mais aussi de Bouillon et de Laperrière qui rencontrent des difficultés pour finir les fins de mois”, précise Jim Daverye, médiateur adultes relais sur le secteur.



Le prochain Caddie solidaire est d’ores et déjà programmé, il aura lieu ce mercredi 14 août de 9h à 12h à la mairie annexe de Grande Fontaine (dans la salle à côté).