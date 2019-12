Un cadeau sensations extrêmes à gagner : un vol d'initiation à la voltige au 7654 - VOLTIGE

Le 17/12/2019

Pour Noël, Zinfos974 vous propose de gagner un cadeau exceptionnel… Les amateurs de sensations fortes vont se régaler : un vol découverte de 20mn sur un appareil de voltige en compagnie d’un ex pilote de chasse. Apesanteur, projection, looping… Pour vivre ce moment inoubliable, tapez 7654VOLTIGE.



Un jeu Zinfos974, en partenariat avec Sensationair974

C'est installé à l'arrière du Pitts que le gagnant de notre grand jeu va vivre une expérience hallucinante. Frissons garantis quand il va subir de +4 à -2 "g".



L'appareil va s'envoler de Pierrefonds à 1 000 mètres pour effectuer ce vol de découverte de voltige aérienne: les sensations de tassement, d’apesanteur ou de projection seront au rendez-vous.



Au commande un expert, ex pilote de chasse pourra effectuer diverses figures par exemple un tombé sur 45°, un retour, un renversement, puis un tonneau ( une rotation de l’avion à 360°) ou encore un vol dos… Fort de son expérience Bruno Lechartier saura s'adapter à la résistance et au mental de son passager afin qu'il garde de ce vol un souvenir impérissable.



Pour participer à notre grand jeu VOLTIGE au 7654, il faut être majeur, mesurer 1m80 et peser 90 kilos maximum (voir les modalités de participation dans les Conditions Générales).

