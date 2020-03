Un "cas contact" témoigne : "Le suivi de l'ARS, ce n'est que de la parade"

Le 27/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 6562

Nous vous livrons ici le témoignage d'un cas-contact. Sa mère a été testée positive au Coronavirus le jeudi 19 mars. Ayant été exposée, notre témoin nous raconte les couacs de son suivi par l'ARS :