Un cas de dengue de type 3 détecté à La Réunion

2. toc toc le 24/12/2019 15:42



pfff, je connais des gens qui ont été malades, qui avaient les symptômes et qui n'ont jamais eu de prise de sang pour savoir si c'était la dengue. Sans compter ceux qui sont malades et qui vont pas voir le toubib, qui disent que c la grippe.. cette même grippe qui est confondu avec une simple rhinite .... Ca se trouve, on est dans une situation pire que ce que l'ars veut bien nous faire croire. et puis c quoi la dengue 1 2 et 3, peuvent pas nous expliquer.. y en a une qui est plus dangereuse que les autres, mais aucune info.