Un centre Covid-19 en cours d'ouverture à La Possession

Le 05/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 345

A l’instar du centre Covid-19 ouvert la semaine dernière à l’Etang-Salé, la ville de la Possession veut créer un centre ambulatoire dédié au COVID sur son territoire. Le feu vert de l’ARS est en cours de signature pour une ouverture dans le courant de la semaine.



"Tout est prêt. L’installation du matériel s’est réalisée grâce à une participation active et à un élan de générosité des services de la Ville et des privés (Opale, Leclerc, Caillé) ; tout comme les plannings des soignants, du secrétariat et du pré-accueil par des bénévoles qui se dévouent tous et que je remercie tout de tout cœur ", indique Vanessa Miranville.



Ce centre permettrait d’éviter les contacts entre malades Covid dans les cabinets médicaux et les patients et faciliterait le transport vers l’hôpital en cas d’urgence de prise en charge.



Cependant, la maire s’interroge sur "l’absence de livraison de masques FFP2 pour des masques chirurgicaux (à protection moindre) qui pourraient être octroyés".



Les questions des centres d’hébergement qui pourraient être réquisitionnés par la Préfecture, essentiels pour les soignants pour garantir un bon suivi médical et une absence de contact avec leurs proches, restent également à régler.