Un chasseur sous-marin retrouvé décédé secteur Trou d’eau

Le 02/03/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 1348

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion a été alerté le vendredi 1er mars 00H50 (heure locale)de la disparition d’un chasseur sous-marin âgé d’une cinquantaine d’années sur le secteur Trou d’eau. Ce dernier était accompagné au moment des faits de deux autres chasseurs sous-marins qui ont donné l’alerte.



Un important dispositif de sauvetage en mer a été mis en œuvre cette nuit puis ce matin par le CROSS de La Réunion, en liaison avec le centre d’opération et de renseignement de la Gendarmerie (CORG) et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), à la suite du signalement.



Le CROSS a déclenché l’intervention de la vedette de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Saint-Gilles complété par les moyens nautiques des sapeurs-pompiers et la CYMOTHOE de la gendarmerie armée de plongeurs sous-marins.



Des recherches à terre ont également été conduites par les sapeurs-pompiers et les militaires de la gendarmerie : une patrouille pédestre sur le littoral à proximité du lieu de disparition et une équipe cynophile pour une reconnaissance terrestre côtière depuis Saint-Leu jusqu’à l’Ermitage.



L’hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie (SAG) a également été mobilisé dès le lever du jour pour des recherches sur le trait de côte et les enrochements naturels non accessibles aux moyens nautiques et enfin par le survol de la barrière de corail couvrant le lagon et l’extérieur du lagon entre la passe de l’Ermitage et la plage de la souris chaude.



Une équipe "vigies requins renforcées" (VRR) localisait finalement le corps sans vie de la victime à 11h47 sur le secteur Trou d’eau à la Saline les Bains, hors lagon 200 mètres après la barrière de corail.



Le corps du chasseur sous-marin a été ramené à quai à 12h34.