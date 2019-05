Un chien jeté à la mer les pattes attachées à un galet

1. JMR974 le 10/05/2019 15:35



Critiquez encore Brigitte Bardot ! Les réunionnais ne sont pas tous, et de loin, des sauvages, mais il y a un bon pourcentage de sauvages parmi eux. On en rencontre tous les jours, et beaucoup, pas toujours au fond des ravines, mais souvent au volant de voitures rutilantes. Alors mettez une veilleuse sur les critiques à BB.