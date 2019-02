Un collectif de Gilets jaunes se désolidarise des autres collectifs

Nous avons reçu un communiqué d'un collectif de Gilets jaunes, qui se présente sous le nom de "Citoyens engagés" qui affirment se désolidariser des autres collectifs et souhaitent s'impliquer dans le Conseil consultatif citoyen mis en place par la Région en déposant un certain nombre de propositions.

Avec la volonté, affirment-ils, de rester fidèles aux idées et engagements qui existaient au début du mouvement des Gilets jaunes.

Leur communiqué ci-dessous :

Nous avons participé à des ateliers, des réunions, des débats et à de simples échanges citoyens. Aujourd'hui, malgré un contexte de défiance, de division et de récupération en tous genres du mouvement citoyen, nous avons décidé en tant que Citoyens engagés, de nous retirer des collectifs et nous avons décidé de diffuser le travail que nous avons initié et auquel nous avons participé pour la mise en place du Conseil Citoyen. Nous mettons donc notre contribution à disposition des Citoyens.

Nous respectons les actions des autres collectifs avec qui nous avons commencé le combat et le travail, mais nous restons fidèle à notre démarche initiale à savoir la mise en place d'un Conseil où les Citoyens vont pouvoir se prendre en main et s'engager dans les décisions importantes pour les Réunionnais et la Réunion.

Aux Réunionnais d'être responsables et de venir peser à leur manière sur les décisions ! Et si c'est un Conseil factice, alors nous seront là pour le dénoncer !

Le Conseil Citoyen ce n'est qu'un outil. Ce sont les personnes qui seront autour de la table et représenteront les Citoyens qui feront que ça va changer ou pas... Nous, nous veillerons à ce que ça change.

Nous apportons, aujourd'hui, notre contribution comme n'importe quel Citoyen et nous invitons les Réunionnais à en faire de même, qu'ils soient d'accord ou pas dès lors qu'ils s'expriment de manière constructive, respectueuse et dans l'intérêt de tous.

Nous n'avons pas vocation à devenir un parti politique mais à être avec le peu de moyens dont nous disposons, des Citoyens d'actions et de réflexions. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues... Nous ne nous demandons pas ce que la Réunion peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre Peï.

La majorité des revendications du début du mouvement sont encore insatisfaites à force de se focaliser sur le CCC (Conseil Consultatif Citoyen ) ou le CCR (Conseil Citoyen Régional) ou le CCD (Conseil Citoyen Décisionnel).

L’engagement des citoyens doit se poursuivre pour la mise en place d’outils qui permettra de lutter contre toutes les formes d’inégalités et d’injustices à là Réunion.

Des Citoyens engagés.

