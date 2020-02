Un collectif de parents d’élèves déplore la dégradation de la qualité des repas servis aux enfants possessionnais

Nous, collectif de parents d’élèves de La Possession, déplorons la dégradation, depuis plusieurs mois voire années, de la qualité et des conditions de prise des repas servis aux enfants possessionnais dans les cantines municipales. Nous constatons :



- Des choix de menus inappropriés et peu alléchants, lesquels s’ils respectent peut-être les recommandations diététiques paraissent souvent incohérents (exemples : pas d’entrée – du pain service avec de la semoule – de la volaille servie 3 jours sur 4)



- Des menus souvent non respectés : des aliments ou repas modifiés à la dernière minute, sans justificatif (exemple : au menu du lundi 3 février 2020, était prévue de la purée, ont été servies des pâtes).



Même si ces changements n’ont finalement aucune importance, ils témoignent de l’incapacité de la mairie à faire preuve d’anticipation et d’organisation et à respecter un menu affiché chaque semaine dans les écoles.



- Des repas au visuel peu appétissant qui ne donnent pas envie de manger aux enfants (ni aux adultes d’ailleurs) (Exemple : photo du repas servi le lundi 24 janvier 2020)



image.png

- Des repas servis en quantité discutable : un demi kiwi en dessert ? un demi cordon bleu ?...



- L’impossibilité souvent pour les enfants (surtout ceux du dernier service) de se resservir, faute d’approvisionnement suffisant



- Plusieurs services dans une même cantine avec un horaire de repas différent entre enfants.



Conséquence : les enfants du dernier service n’ont souvent pas le temps de finir de manger alors que la sonnerie retentit et qu’il faut reprendre les cours. Ils repartent donc en classe sans avoir eu le temps de commencer leur digestion dans la précipitation.



Cette situation est due au fait que la mairie (qui n’a construit aucune école depuis 6 ans) a rajouté des salles de classes en préfabriqué dans des écoles déjà remplies. Les cantines qui n’ont pas été dimensionnées à l’origine pour accueillir ces élèves supplémentaires doivent s’organiser et faire plusieurs services, au détriment des enfants







- Des inégalités entre cantines : des différences de repas ou de dessert selon les cantines le même jour



- Des inégalités entre enfants : Exemple : les maternelles ont été privées de galette des rois, vendredi 31 janvier dernier, alors que celle-ci figuraient bien au menu pour tous les enfants. Aucune explication de la mairie qui a pourtant été sollicitée : L’omerta totale !



- Une tarification de cantine parmi les plus chères de l’île en inadéquation avec la qualité des repas servis (2 augmentations de tarifs depuis 2015)



- Le mensonge de la mairie : l’augmentation de la cantine de 2017 était censée permettre notamment des repas BIO tous les jeudis (cf article de presse du 16.06.2017- Propos de M. Gilles HUBERT-1er adjoint). Dans la réalité, il n’en est rien !



- Le manque de transparence de la mairie que nous avons sollicité à plusieurs reprises par écrit, sans réaction.



En conclusion, nous déplorons le fait que la mairie soit restée insensible depuis plusieurs mois à nos réclamations et demandes de concertation, ce qui démontre s’il en était besoin l’intérêt porté aux conditions de scolarisation de nos enfants.