Un collectif réunionnais créé pour la défense des aéroports de Paris

Le 27/07/2019 | Par N.P | Lu 227

Un collectif réunionnais créé pour la défense des aéroports de Paris. Depuis le 12 juin 2019, une procédure de Référendum d'Initiative Partagée (RIP) est lancée par le gouvernement sur la privatisation des aéroports de Paris. Une procédure qui doit intéresser les Réunionnais interpelle le collectif. Près de 200 000 Réunionnais prennent chaque année l'avion vers la métropole et la plupart atterrissent sur Paris rappelle-t-il. " Si demain les aéroports de Paris sont privatisés et tombent dans les mains d'une multinationale, on peut être sûr que les prix des billets d'avions déjà exorbitants s'envoleront via une augmentation des taxes d'aéroports qui représentent près de 50% du coût d'un billet d'avion. Réduisant la possibilité pour les Réunionnais de se déplacer voir leur famille, d'aller étudier ou travailler en métropole. Si une augmentation du coût du billet d'avion peut inciter les métropolitains à prendre le train ou la voiture, ce n'est pas le cas pour les Réunionnais qui n'ont d'autres choix que d'utiliser l'avion ".Autre conséquence d’une privatisation pointe-t-il : l’impact sur le fret aérien, "une hausse du coût du transport des marchandises et donc par un coût supporté par la population".Le Collectif réunionnais de défense des aéroports de Paris s’inquiète également d’une privatisation de l’aéroport Roland Garros.550.000 personnes ont signé sur le site officiel du gouvernement pour seulement 3 747 sur La Réunion, "faute d'information et de communication de la part du gouvernement".Des actions de communication sont également organisées par le collectif ce samedi 27 juillet et 3 août sur le marché de Saint-Leu de 9h00 à 12h.