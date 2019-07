Un conducteur chute de 60 mètres dans une ravine du Tampon

Le 11/07/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 2223

Un véhicule léger a fait une sortie de route la nuit dernière au Tampon. Le véhicule a chuté dans la ravine Jean Payet au Tampon. L’accident s’est produit vers 22H le long de la route départementale 3 qui mène au quartier de Bérive.



Arrivés à hauteur de la sortie de route, les secouristes découvrent la voiture 60 mètres en contrebas. Les pompiers et le SMUR étaient engagés sur cet accident. La victime a dû être désincarcérée de l’habitacle. Cette opération très délicate, qui plus est en pleine nuit, a nécessité l’intervention des pompiers de l’unité GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux).



Un homme de 30 ans a été extrait de l’habitacle. Il a été évacué par le SMUR en état d’urgence absolue vers le centre hospitalier Sud Réunion. Il était le seul occupant du véhicule.