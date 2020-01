Un corps découvert dans la darse du Port

Commentaires (14)

1. Horrible le 24/01/2020 08:50

Plus aucun respect pour les morts ! Comment pouvez vous publier cette photo ! Horrible, irrespectueux

2. MARIE le 24/01/2020 09:09

La photo me semble deplacée

3. Marie le 24/01/2020 09:35

Oh les gens. Affole pas, la photo est tirée de loin, on ne voit pas la personne, et zot lé entrain aboyer pour rien, oui! C'est désolant de voir ça! Mais franchement zot lé agressif, a bon entendeur

4. Bleu outre mer le 24/01/2020 09:41

Idem photo déplacée

5. Dederun le 24/01/2020 09:46

C'est un corps-mort sans plus

6. Kifkif le 24/01/2020 09:46

Le droit à l’image à ses limites

7. Igard PAZOT le 24/01/2020 09:50

ben alors! zinfos en manque de sensation, envie de devenir un "the sun" like?

déja que ce n'est pas glorieux sur certain sujet (manque de osurce, de vérification, de journalisme en somme) mais la c'est magique, le niveau journalistique en dessous c'est gorafi!



pas de pudeur, pas de respect, nada.



bravo, nouveau badge "sensationnaliste au rabais"

8. tc le 24/01/2020 09:55

rassuré de voir les commentaires!! Honte à vous zinfos974 de publier cette photo (même si le visage est flouté) Vous êtes vraiment en train de devenir un site vicieux !!

9. Branlebasdecombat le 24/01/2020 06:56

Arrêtez de jouer aux chochottes vous faites semblant d'être outrés mais vous n'en avez rien à foutre vous faites du cinéma comme d'habitude...

10. Thomas GILBERT le 24/01/2020 10:03

@7 : Le Gorafi ne s'est jamais posé en média journalistique mais satirique… Ce n'est pas en dessous, mais à côté.



Extrait du A propos : Tous les articles relatés ici sont faux (jusqu’à preuve du contraire) et rédigés dans un but humoristique. L’utilisation de noms de personnalités ou d’entreprises est ici à but purement satirique.



Après on a le droit de ne pas aimer, mais pas de le comparer à un média d'information.

11. Modeste le 24/01/2020 10:14

arrêtez vos conneries là on ne distingue pas grand chose alors inutile de gesticuler comme des vieilles filles en chaleur!

12. Vampindica le 24/01/2020 10:15

Vous ne pouvez pas donner la nouvelle sans y ajouter la photo ?? Vous croyez qu''''on ne comprendrait pas la nouvelle ??

C''''est de pire en pire, il ne reste pas bcp de vrais

Journalistes, il vous faut du sensationnel, des images chocs pour vendre ? 🤮🤮

13. TICOQ le 24/01/2020 10:20

1.Posté par Horrible le 24/01/2020 08:50 (depuis mobile)



Vous voyez un corps sur cette photo ?

Faut arrêter de crier au scandale pour tout et rien.