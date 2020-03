Un coup de pied à la tête, 45 jours d'ITT et 4 ans de prison

Alors que toutes les audiences des tribunaux de la Réunion sont particulièrement impactées par le mouvement social des avocats, certaines procédures ont pourtant l'obligation d'être jugées. C'est le cas des comparutions immédiates pour lesquelles les prévenus peuvent disposer d'un délai afin de mieux préparer leur défense et obtenir un renvoi.



Ce délai est de 2 à 6 semaines pour les petites peines et s'étend de 2 à 4 mois pour les peines allant jusqu'à 10 ans de prison encourue. Arrivé à échéance, le prévenu sera obligatoirement jugé avec ou sans avocat.



L'audience de comparution immédiate de ce mercredi 4 mars avait été renvoyée le 5 février dernier. Les 2 prévenus, âgés de 25 et 32 ans, devaient répondre des faits de vol avec violence en réunion à Saint-Paul, ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, en l'état 45 jours.



Le 26 novembre dernier, la gendarmerie de Saint-Paul reçoit un appel pour intervenir sur une bagarre. À leur arrivée, ils constatent que les secours sont déjà sur place.



Transporté à l'hôpital, il reste inconscient pendant 2 jours



Un jeune homme est blessé et perd connaissance. Il présente une plaie extrêmement importante à l'arrière du crâne. Transporté à l'hôpital, il reste inconscient pendant 2 jours. Lorsqu'il reprend connaissance, ses souvenirs restent flous sur ce qu'il s'est passé. Il ne sera entendu par les gendarmes qu'au début du mois de décembre 2019.



Il explique être descendu à Saint-Paul avec un dalon pour rendre visite à la famille. Vers midi, ils s'arrêtent pour laisser refroidir le scooter et profitent de la pause pour se désaltérer avec du whisky. Une bande de 6 personnes les aborde alors avec la ferme intention de voler le scooter. Après un ralé-poussé, il reçoit un coup de pied au visage le faisant tomber à la renverse. En tombant, son crâne percute le trottoir, occasionnant une grave blessure à la tête lui valant 45 jour d'ITT.



Les deux prévenus, Jonatan A. et Jonatan R., avec des casiers judiciaires bien chargés, se contredisent devant la cour.



Jonatan A. affirme avoir voulu donné un coup de pied en direction de Jonatan R. pour défendre la victime. Son coup a malheureusement heurté la tête de la victime. C'est lui qui serait resté pour lui porter secours. Jonatan R. reconnait avoir porté un coup de pied au ventre de la victime mais uniquement pour se défendre après avoir été agressé par celui-ci.



Lorsqu'il s'est aperçu que la victime gisait au sol inconsciente, il a simplement pris les colliers qui trainaient à terre et s'en est allé. Voyant qu'ils avaient beaucoup bu, Il explique avoir simplement voulu prendre les clés du scooter pour les empêcher de prendre la route.



"Il y a un homme au sol, mais on part avec des colliers"



"Il s'agit de vol suivi de violences ayant entrainé une ITT de 45 jours. Le mouvement de prévention et de sécurité routière des prévenus, c'est un peu gonflé et cela prête à sourire ! Il y a un homme au sol, mais on part avec des colliers. Pour cela, Jonatan R. risque 20 ans de prison - il est en état de récidive légale - et Jonatan A. risque 10 ans de prison. Il y a gratuité de la violence commise. Je vous demande 4 ans de prison dont 1 assorti du sursis mise à l'épreuve pour Jonatan R. et 3 ans de prison dont 1 assorti du sursis mise à l'épreuve pour Jonatan A." requiert la procureure de la République qui demande également leur maintien en détention.



La cour, après en avoir délibéré, reconnait les deux prévenus coupables et suit intégralement les réquisitions du parquet. Jonatan R., avec 18 mentions à son actif, écope de la plus lourde peine avec 4 ans de prison. Jonatan A. avec 7 mentions à son casier, se voit condamné à 3 ans de prison. Ils sont tous les deux maintenus en détention.