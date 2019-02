Un culturiste condamné pour avoir importé des anabolisants de Thaïlande

Le 28/02/2019 | Par PB | Lu 843

La Thaïlande: sa cuisine, ses paysages, ses plages paradisiaques, son faible coût de la vie…Florian P. a été arrêté à sa sortie d’avion à l’aéroport Roland Garros lors d’un contrôle des douanes. 241 flacons, 127 boites et 40mg à injecter d’anabolisants ont été découverts en sa possession.



Dans le milieu du bodybuilding, cela se sait, ces produits se trouvent facilement pour un bon prix en Thaïlande. Les anabolisants sont utilisés pour accroître rapidement la masse musculaire mais les effets secondaires sont importants: risques rénaux, cancer du foie, acné, impuissance, stérilité, ou encore crise de violence. Des conséquences pour la santé balayées par Florian, "à partir du moment où l’on sait doser". Pour l’ancien sportif saint-josephois, jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, "il faut en passer par là pour y arriver", s’est-il défendu. "Dans énormément de pays, ces produits sont autorisés", a-t-il encore avancé.



Alors Florian s’est rendu en Thaïlande trois fois entre 2016 et 2017. Lors de son dernier séjour en juin 2017, il était d’ailleurs accompagné d’une amie et tous deux avaient agi "comme un couple pour ne pas éveiller les soupçons". Florian avec cette grosse commande aurait pu empocher 18 000 euros.



"Dépanner les copains reste du trafic", a indiqué le Parquet. Au total, la marchandise a été estimée à 59 000 euros par un expert en dopage.



Son avocat a tenté de plaider " l’hypocrisie" du système et a rappelé que son client est poursuivi pour importation, transport et acquisition illicite et non pour trafic.



Pour ces faits, le trentenaire, qui ne fait plus de gonflette, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, à la confiscation des scellés et à payer une amende douanière de 20 000 euros.