Un cycliste trouve la mort, percuté par un automobiliste à Savannah

1. Fidol Castre le 14/01/2019 09:09



Rien n'est fait pour les transports alternatifs à la voiture à la Réunion. Les élus pourris et corrompus refusent de construire des bandes cyclables dignes de ce nom.



Dernière bande cyclable en date : rue Victor Scholcher à Saint-Denis. (rue qui relie le giratoire Nordev à l'ancienne concession Citroën Foucque). La bande cyclable est construite de façon à ce que les voitures puissent se garer dessus lorsqu'il y aura le salon de la maison. Et quand le centre commercial qui est actuellement en construction sera ouvert, des voitures stationneront dessus en permanence. Résultat : les cyclistes sont en danger de mort.



Pour rester objectif, Saint-Denis fait quand même des efforts car pas mal de bandes cyclables sont sécurisées. Par contre, Saint-André est une ville ennemie des vélos. Aucune bande cyclable et la mentalité locale est : "si t'es à vélo, si t'as pas de Mercedes, t'es un loser...dégage de ma route"



L'expérience montre que l'utilisation de vélos arrive après la construction de bandes cyclables et d'équipements et non le contraire. Les élus pourris doivent donc refuser la corruption des vendeurs de bagnoles et aider au développement du vélo. Il y a quelques années, ce n'était pas réaliste à cause du relief. Le vélo à assistance électrique permet d'effacer les côtes.



Qu'est-ce qu'on attend, les corrompus ? Vous gagnerez des deux côtés : les voix électorales des naïfs et vous pourrez vous gaver grâce aux enveloppes des travaux ! Foncez, les pourris !