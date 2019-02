Un débat sur l'errance animale à La Réunion organisé ce samedi

Un débat sur l'errance animale à la Réunion est organisé ce samedi 23 février par l'Alliance Zanimos et Milit' Activ' 974, dans le cadre du grand débat national.

Objectif : faire remonter des solutions proposées par les citoyens, pour endiguer l'errance animale sur l'ile de la Réunion.



Diverses thématiques (non exhaustives) pourront être abordées : la législation, la verbalisation, les moyens mis en place (stérilisation - médiation - sensibilisation - euthanasie - etc...), les résultats obtenus, les constats (l'enquête - les chiffres - etc...), la gêne occasionnée (la population - les éleveurs - les touristes - l'image de l'ile...), les responsabilités.



"Tous les citoyens sont les bienvenus", précisent les organisateurs. Le lieu sera confirmé ultérieurement (Saint-Denis ou Saint-Paul).