Un décret autorise mais encadre la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19

Commentaires (17)

1. Fidol Castre le 26/03/2020 23:51

Bonne nouvelle pour les médecins frileux qui ont oublié qu'ils n'avaient pas besoin de ce décret pour prescrire ce médicament, même sans AMM.



2. le taz le 27/03/2020 00:14

ça a pas trop l'air de marcher...



attendons des essais scientifiques et plus sérieux pour statuer...

3. Expdus le 27/03/2020 00:59

Ou est passé le serment d'hypocrite ?

Aucun pitié pour les familles infectées oj affectées.

Merci MONSIEUR RAOULT.

Ils voulaient tout faire pour nous imposer kn traitement d'un labo cher





4. Jean MAX le 27/03/2020 02:46

Je ne vois pas ce qu'a changé cet arrêté ?...



Il va au contraire encore plus à contre sens de la sauvegarde des patients...



En effet, SEULS les patients ayant une forme GRAVE AVANCEE (cad en fin de 1ére ou courant de la 2ème semaine d'hospitalisation... au CHU réunion) pourront à titre COMPASSIONNEL uniquement et à ce seul et unique titre (en dernière chance/recours pour traduire en bon français...) profiter du produit... avant in fine de décéder comme prévu... C'est ABJECT mais c'est exactement ce qu'il faut bien comprendre.

..

CONCLUSIONS : Seuls les patients inclus dans l'étude (leur étude) validée par le Ministère de la Santé et bien entendu par l'UE pourront en bénéficier précocement (selon le protocole du Pr Raoult) et encore.. de façon aléatoire c-a-d. avec une chance sur deux d'avoir la "vraie molécule" d'hydroxy-chloroquine (cf. Etude en "double aveugle" donc : Plaquenil vs placebo).



Or cette étude multicentrique portera sur les 3 différents cas :



- Patients Covid (-) En prophylaxie



- Patients Covid (+) Peu symptomatiques à un stade précoce !!!



- Patients Covid (+) Sévères à un stade avancé



Vous voyez tous très vite le problème : Donc pour être traité précocement, il faut avoir beaucoup beaucoup de chance pour pouvoir à la fois être :



1° - Dans le BON hôpital sélectionné par le Ministère comme centre de référence pour cette étude...



2° - Etre "élu" ou "éligible ?..." par l'équipe médicale dans l'étude ?... et sur quels critères ? Dieu seul le sait...



3° - Enfin si la chance vous "souri" et que vous participez malgré tout à l'étude, il vous faudra avoir encore un peu plus de chance pour être inclus dans les patients réellement traités c-à-d. "tomber" dans le BON bras de l'étude.. (et pas celui du placebo).



Bref c'est la roulette russe...



Par ailleurs d'ou sort cette association ??? Ce n'est absolument pas le protocole du Professeur RAOULT... qui lui utilise l'Azithromycine poru couvrir le risque de surinfection bronchique...‎



- Nous sommes donc à nouveau dans la manipulation grossière : Une ARNAQUE.. grosse comme un camion !!! .



- En définitive cet Arrêté est un pur produit de la mafia gouvernementale qui gangrène tout notre système de santé... Il ne sert donc qu'à encadrer totalement la prescription du Plaquenil dans le sens qui sert sans aucun doute possible les intérêts de Sanofi c-a-d. faire échouer une étude sur un produit qui ne rapportera jamais rien à Sanofi puisque génériquè depuis des lustres et trop bon marché...

5. spartacus974 le 27/03/2020 07:09

@fidolcastre:juste une petite remarque car il faut noter que la prescription de chloroquine ne servait plus à rien car les pharmacies ont vu leur stock de PLAQUENIL saisi.Étrange de constater que ce médicament qui était en vente libre jusqu'en janvier 2020 et de venu introuvable en pharmacie en pleine épidémie de COVID19 .

J'invite tous les citoyens à visionner ce document explosif sur le professeur Raoult et de se faire son opinion sur ce qui se passe .

https://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/didier-raoult-11-points-pour-85231

6. tiluc le 27/03/2020 04:24

Après toute cette 《mascarade》Philippe et buzin autorisé la cloroquine

un remord aucune autre issu ou tout simplement une incompétence ??





7. Non le 27/03/2020 07:54

Non vous lisez mal...les généralistes n ont pas le droit seuls les spécialistes et uniquement pour les maladies autoimmunes.....ne propagez pas de fausses nouvelles

8. Zigzag le 27/03/2020 08:23

Le gouvernement va plus loin? MDR

Ce traitement montrerait ces effets au bout de quelques jours et cela fait plus de 10jours qu'on est en confinement ...on ns demande de respecter des mesures fortes mais qu'ils partent au bout de la démarche !

9. Mussard Gerald le 27/03/2020 08:48

Virage à 180° du gouvernement, mieux vaut tard que jamais, mais conforte l''impression d''amateurisme, pour ne pas dire plus de nos gouvernants !

10. Fidol Castre le 27/03/2020 09:30

@5 : idem pour les thermomètres. Il est impossible d'en acheter aujourd'hui.



Il y a comme une volonté délibérée de tuer des gens.

11. Joseph le 27/03/2020 09:34

Enfumage, comme d'habitude !

12. Fidol Castre le 27/03/2020 09:44





"Didier Raoult est trop mal aimé par les belles personnes pour ne pas éveiller l'intérêt. Surtout quand ça part des amis de Madame (Agnès) Buzyn. Elle, c'est cette femme qui savait et qui a menti"



Généralement quand un gars de gauche a fini de causer, il faut qu'il essuie sa bouche avec du PQ. Pour la première fois de sa vie, ce ne sera pas nécessaire pour Mélenchon qui prend la défense de Raoult.

13. c'est presque çà le 27/03/2020 10:06

7.Posté par Non



Exact, ne vise que les spécislistes pour les situations qu'ils jugent utiles.

14. A SUIVRE DE PRES le 27/03/2020 10:07

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.002386v1

15. "VIEUX CREOLE " le 27/03/2020 13:04

En prenant ce Décret , le gouvernement s'est-il suffisamment entouré " de principes de précautions" ?? Certes le "Covis 19 progresse rapidement semant la panique chez beaucoup de Compatriotes ! Certes le Professeur Raoult a appliqué le traitement (qu'il défend fermement ) ,un peu comme Pasteur à l'époque !) à certains de" ses Patients" ! Ces Derniers étaient-ils déjà contaminés ? Personne ne l'a dit vraiment !Ce qui " pose problème" : C'est l'opposition de nombre de ses Confrères Médecins devant " sa certitude à lui d'avoir trouvé " un remède efficace" pour arrêter la pandémie ! ! ! On reste sceptique ( nous 'Citoyens lambdas") et l'on ne sait pas trop quoi répondre ! ! ! On a comme l'impression étrange que ces patients servent de " cobayes" ! ! ! SOUHAITONS TOUS, FORTEMENT , QUE LE PROFESSEUR RAOULT AIT RAISON ! ! !