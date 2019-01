Un défi zéro déchet lancé aux Saint-Paulois

Le 22/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 79

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) propose aux habitants de Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins, Le Port et La Possession de participer au défi zéro déchet. Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu’au 28 janvier 2019.



40 foyers seront sélectionnés dans ces cinq villes. Tous les candidats (sélectionnés et non sélectionnés) seront informés au plus tard le 5 février 2019 des résultats de l’appel à candidatures.



Si le nombre de candidats éligibles est supérieur à 40, il sera procédé à un tirage au sort parmi ceux répondant aux critères de sélection. Inscrivez-vous en ligne .



Le TCO et l’association Zéro déchet Réunion s’associent à ce challenge ouvert et accessible à tous. Les candidats retenus devront accepter de participer à la médiatisation du défi.



Ils s’engageront également à peser leurs déchets pendant trois mois et demi et à se rendre aux ateliers et animations prévus tous les 15 jours. Pour toute précision ou information complémentaire, l’association Zéro Déchet La Réunion, se tient à votre disposition pendant la période d’ouverture de l’appel à candidatures.



Vous pouvez la contacter par e-mail à info@zerodechet.re ou par téléphone au 06 92 767 445. Plus de renseignements aussi à consulter dans l’article mis en ligne sur le site du TCO.