Un défilé citoyen pour le 14 juillet

Le 08/07/2019 | Par N.P | Lu 279

Alors que les traditionnels défilés et festivités se profilent pour le 14 juillet, un Comité citoyen non partisan s'est créé. Il souhaite rendre à la Fête nationale son sens premier. Le comité lance un appel à participer à "un événement inédit - une première en France - un défilé citoyen, avec l’autorisation officielle des autorités" :

Appel à un Défilé citoyen le 14 juillet 2019



Le sens de la commémoration de la Prise de la Bastille le 14 juillet 1789 s’est perdu au fil des ans.



Après les événements de ces derniers mois qui ont révélé une fracture sociale inquiétante, cette Fête nationale - la seule du calendrier républicain - était une opportunité à saisir pour réunir les Réunionnaises et les Réunionnais autour d’un concept fort partagé.



Celui de la citoyenneté, dont l’acte de naissance date de la Révolution française, est venu naturellement à l’esprit. Il est condensé dans notre belle devise : Liberté - Egalité - Fraternité.



Au-delà de nos différences, de nos opinions et de notre appartenance sociale, il constitue notre héritage commun, notre bien le plus précieux !



Le rappeler était non seulement un devoir historique mais aussi propice à consolider l’harmonie du vivre-ensemble qui fait l’originalité de notre identité. Nous avons le devoir, pour nos enfants, de la préserver.



C’est dans ce but qu’un Comité citoyen non partisan s’est constitué pour organiser un événement inédit - une première en France - un défilé citoyen, avec l’autorisation officielle des autorités.



Il appelle la population à y participer, toutes opinions, toutes croyances religieuses et toutes convictions politiques confondues.



Rendez-vous à 8h30 devant le Jardin de l’Etat à St Denis pour un petit kabar et la déclamation d’un poème, afin de donner une tonalité festive et conviviale à cette manifestation.



Le départ se fera à 9h avec un groupe de percussions en tête du défilé. L’arrivée est prévue pour 10h au Monument de la Victoire.



Venez fêter la citoyenneté !



Pour le Comité citoyen

Dharma Seethanen



Pour information, le Défilé militaire traditionnel a lieu au Barachois à partir de 11h.