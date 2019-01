Un dentiste de Cilaos soupçonné d'escroquerie

Le 14/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1302

100 000 euros, c’est le montant qu’aurait escroqué un chirurgien dentiste de Cilaos à la Sécurité sociale, comme le révèlent nos confrères du Jir. Le praticien est soupçonné de surfacturations et d’actes médicaux fictifs réalisés ces deux dernières années.



Ce sont les nombreuses factures d’un montant exorbitant, adressées à l’Assurance maladie, pour des actes médicaux parfois répétés sur des mêmes patients, qui ont mis la puce à l’oreille de la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale). L’origine des patients éveille également les soupçons: certains habitant Saint-Pierre se rendraient toutes les semaines à Cilaos pour des soins dentaires…



Le service médical de l’assurance-maladie s’est alors empressé de convoquer les patients concernés pour contrôler les soins dentaires : les soupçons se confirment alors que le service constate que de nombreux soins n’ont pas été réalisés. Certains patients assurent ne pas avoir été chez le dentiste depuis plus d’un an, et expriment leur surprise en apprenant que des soins ont été facturés en leurs noms.



Et l’escroquerie va plus loin : l’un des patients a expliqué au dentiste-enquêteur de l’assurance-maladie que le dentiste de Cilaos proposait une rémunération de 40 euros aux patients qui acceptaient de lui confier leurs cartes vitales. Une manoeuvre qui lui permettait ensuite de surfacturer les consultations.



D’après le Jir, le praticien serait ainsi parvenu à escroquer environ 100 000 euros à la CGSS, qui envisage de porter plainte.