Un enfant de 8 ans décédé au rallye des 1 000 km: Le pilote placé en garde à vue

Le 02/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 4191

Venu assister, accompagné de son père, au rallye des 1 000 km, un enfant de 8 ans a hier perdu la vie . Kilian a été percuté alors qu’il marchait sur le bas-côté sur la RD36 au Grand Tampon. Selon les informations de la presse écrite, le pilote de la voiture n°23 a perdu le contrôle alors qu’il venait de passer le chronométrage de la spéciale n°9. L’enfant est mort sur le coup sous la violence du choc.Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Le pilote a également été placé en garde à vue. Dans le cadre de cette enquête, les premières constatations et contrôles d’alcoolémie et stupéfiants ont été réalisés.Le président-délégué de la Ligue de sport automobile, Denis Antou, a exprimé son soutien et sa tristesse aux proches de la victime et répondu à la presse écrite que "le plan de sécurité était respecté".