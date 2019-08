Un énorme astéroïde va frôler la Terre le 10 août

Le 05/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 131

Un astéroïde de la taille d’un building passera à proximité de la Terre le 10 août 2019. Pour autant, la NASA, agence spatiale américaine, se veut rassurante. En effet, selon les spécialistes, le passage de l'astéroïde ne représenterait aucun danger pour notre planète. Il s'agirait en fait d'un corps céleste "plus ou moins bénin" rapporte fredzone.org.



Cet astéroïde de 570 mètres de diamètre a été baptisé 2006 QQ23 et passera à environ 8 millions de kilomètres de la Terre. Lindley Johnson, membre du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, indique que ce genre de corps célestes passe une demi-douzaine de fois par an près de la terre.



Si 2006 QQ23 ne représente pas une source de préoccupation pour la NASA, cela ne l’empêche pas de se faire du souci pour les autres astéroïdes qui se trouvent dans notre système solaire. D’après l’agence spatiale américaine, les astéroïdes qui n’ont pas encore été détectés pourraient représenter un danger potentiel pour la Terre.



Un autre membre du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, Kelly Fast, indique quant à lui, que ce sont les astéroïdes qui ne sont pas répertoriés qui sont les plus inquiétants. La détection à temps d'un astéroïde permet d’étudier ses déplacements et de mesurer les risques de collision avec la terre.



Concernant l'astéroïde 2006 QQ23, la NASA qui a pu le détecter à l'avance, a eu le temps d’étudier ses déplacements avec la capacité de les prédire jusqu’en 2200. Au final, les impacts avec les astéroïdes sont assez rares puisqu'ils ne produisent qu’environ une fois tous les deux ou trois siècles.



La NASA reste tout de même prévoyante car une collision avec un astéroïde détruirait potentiellement une grande partie de notre planète.