Un escape game à l’Étang Saint-Paul

Le 12/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 112

Les Journées européennes du patrimoine reviennent. L’événement va se vivre grandeur nature à l’Étang Saint-Paul avec plusieurs animations programmées le samedi 21 septembre 2019. Ne manquez pas l’escape game.Nous publions en intégralité le communiqué de la Réserve naturelle nationale et zone humide d’importance internationale Ramsar relatif à cette manifestation.Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le samedi 21 septembre 2019, le site de l’Étang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale & Zone humide d’importance internationale Ramsar propose des découvertes divertissantes de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.Pour la première fois, un escape game nature sera organisé à l’Étang de Saint-Paul. Avec des départs toutes les 15 minutes, cette aventure nature a pour but de retrouver le diagnostic écologique de Thérésien Cadet, qui dans les années 70 souhaitait la création d’une Réserve Naturelle.Entre amis ou en famille, pendant deux heures, les visiteurs seront dans les pas de Thérésien Cadet, ce génie réunionnais de la botanique.Pour prolonger la découverte de l’Étang de Saint-Paul, des visites guidées à pied sur la boucle de la digue et des viviers de Savanna seront proposées l’après-midi à 13h30 et 14 heures.Enfin l’exposition « Mon Étang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz », co-réalisée par la Régie RNNESP et les élèves de l’école Louise-Siarane de Saint-Paul, sera en découverte libre toute la journée dans la nouvelle maison de Réserve à Savanna.Toutes les activités sont gratuites et sur inscription au 02 62 80 23 00.Samedi 21 septembre :9 heures : Escape game nature « Dans les pas de Thérésien Cadet »13h30 : Visite guidée pédestre « Le Boucle de la digue »14 heures : Visite guidée pédestre « Les viviers de Savanna »Toute la journée : Visite libre exposition « Mon Étang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz »Maison de la Réserve – Étang de Saint-Paul50, rue Anatole Hugot – Savanna – 97460 SAINT-PAULTéléphone : 02 62 80 23 00 – Courriel : accueil@reserve-etangsaintpaul.fr, et le site de la Réserve