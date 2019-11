Un exercice de secours dans les tunnels de lave

Le 24/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 620

De plus en plus de touristes, ou même de résidents, s'essaient à la visite des tunnels de lave. On note près de 10.000 visiteurs chaque année. Or, entre effondrements, chutes ou encore malaises, les risques sont nombreux.



C'est pourquoi, Grimp, PGHM et professionnels de la spéléologie se sont réunis ce samedi au niveau de la coulée 2004 à Sainte-Rose, pour un exercice du dispositif ORSEC "secours en site souterrain".



Ce dispositif a été mis en place par la Préfecture de la Réunion pour permettre une meilleure organisation des secours dans ce milieu spécifique.



L'exercice était basé sur une mise en scène: un homme chute, à cause d'une fracture à la jambe et un de ses compagnons sort du tunnel pour donner l'alerte.