Un français Simon Pagenaud, remporte la légendaire course des 500 miles d'Indianapolis…

Le 27/05/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 79

Simon Pagenaud ( team Penske) est devenu dimanche le premier Français à remporter les mythiques 500 miles d’Indianapolis depuis Gaston Chevrolet en 1920. L'événement, considéré par les américains comme « le plus grand spectacle de compétition automobile » est l'une des trois courses les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans.