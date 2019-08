Un gamer réunionnais demande à son opérateur de rediriger son trafic internet pour plus de rapidité

Le 12/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2384

Tous les adeptes de jeux vidéo en ligne vous le diront : jouer depuis La Réunion, même avec une connexion fibrée, reste très désavantageux par rapport à la métropole.Sur notre île, ce qu’on appelle le ping (temps de réponse entre l’ordinateur et un serveur) tourne autour de 220 millisecondes alors qu’il faut en moyenne 30 ms depuis la métropole. Pour les plus gros gamers, ces millièmes de seconde sont une différence loin d’être négligeable.Selon cet adepte des jeux vidéo, le fournisseur local de fibre optique Zeop propose déjà le routage direct du trafic destiné à l’Afrique du Sud depuis La Réunion, sans passer par la métropole, il a donc lancé une pétition en ligne pour pousser le fournisseur Orange à en faire de même "Comme beaucoup d'autres joueurs, je suis obligé de jouer avec d'autres joueurs réunionnais pour bénéficier d'une bonne expérience de jeu, sinon, je dois jouer avec des joueurs de France métropolitaine, ce qui rend l'expérience de jeu au mieux désagréable et au pire littéralement injouable !" explique-t-il sur la page de la pétition.Car lorsque les informations sont envoyées depuis La Réunion, à destination d’un autre ordinateur sur l’île, elles doivent d’abord passer par la métropole. Un trajet de moins d’une seconde, mais qui fait une énorme différence "in game"."Je pense parler au nom de tous les gamers réunionnais, en demandant à Orange de bien vouloir accéder à notre demande et de bien vouloir faire en sorte que le trafic destiné à l'Afrique du Sud, ne passe plus par la France Métropolitaine, mais se dirige directement vers l'Afrique du sud sans intermédiaire supplémentaire !"